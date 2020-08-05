Gündüz vakti zil zurna sarhoş olup ortalığı birbirine kattılar

Samsun'da gündüz saatlerinde parkta alkol alarak kavga eden biri kadın üç kişi bilinmeyen nedenle tartıştı. Onları yine alkol aldığı iddia edilen bir başkasının ve çevredekilerin yatıştırdığı gözlendi.

KAVGANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark içerisinde meydana geldi. Gündüz vakti açıkta alkol alan 1'i kadın 3 kişi, bir süre sonra alkolün de etkisiyle bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışarak kavgaya tutuştu.

Kavga eden şahısları yine alkol aldığı iddia edilen vatandaş ile çevredekiler ayırdı. Uzun süren tartışma sonrasında kadın olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi.

Olay yerine gele polis ekipleri şahısları buradan uzaklaştırdı.