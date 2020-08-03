6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin ve yaralananların kimlikleri tespit edildi. Diğer yandan meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin acılı aileleri hastaneye akın etti.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar köyü Göllerbaşı Bölgesinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Feci kazada şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken, araçta bulunan yolculardan Aysun Er, Semra Varol, Çimen Özçük, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Renda, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklama yapan Vali Akbıyık, "Bugün sabah 09.45 cıvarında üzücü bir haberle sarsıldık. Yüksekova ilçesindeki Cilo sat göllerine pikniğe giden vatandaşlarımızın kaza yapmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1'i ücretli öğretmen, 1'i İŞKUR persolenimiz, 2'si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımız da yaralıdır. Milli Eğitim camiamızın milletimizin başı sağ olsun" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BAKAN SELÇUK: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Hakkari Yüksekova'da meydana gelen trafik kazası haberi bu bayram gününde hepimizi derinden üzdü. Kazada yaşamını yitiren öğretmenimiz, memurlarımız ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı memurumuza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.