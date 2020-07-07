Gümüşhane'de vaka sayısı 1'den 13'e çıktı, valilikten uyarı geldi

GÜMÜŞHANE'de koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya başladı. 1 olan vaka sayısının 13'e yükseldiği kentte, valilik, vatandaşları maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı. Koronavirüs salgını nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği Gümüşhane'de uygulanan tedbirlerle vaka sayıları 1'e kadar düştü. Ancak kent dışından gelenlerin karantina süreçleri ile tedbirlere uyulmaması ile vaka sayısı 13'e yükseldi. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada vakaların artış gösterdiği belirtilerek tedbirlere uyulması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "İlimizde koronavirüs vakaları artmaya başladığından, değerli vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları; temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet etmeleri hem kendi sağlıkları hem de yakınları, sevdikleri ve halkımızın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet edelim" denildi.

'İNSANLAR MASKE TAKMIYOR'

Gümüşhane'de yaşaya Ahmet Salih Aras (63), Gümüşhane'de vaka sayısının arttığını belirterek "Bunun nedeni bence bilinçsizliktir. Maalesef insanlar maske takmıyor, sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Bu nedenle vaka sayısının artması normal" dedi.

Vahide Taşdelen (53) ise köyünde yaşadığını ve oğlunun telefonla vaka sayasının arttığı için daha dikkatli olması yönünde kendisini uyardığını söyleyerek "Maskemi taktım ve sosyal mesafeme dikkat ederek alışveriş yapmak için şehir merkezine geldim. Vakaların artma sebebinin gurbetçilerden kaynaklandığını düşünüyorum. Bence herkes maskesini takması gerekiyor ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor? diye konuştu. Enes Çelik (22) de, 'Vaka sayıları azalınca insanlar rehavete kapılmış olabilir. Normalleşme sürecinde gelen gurbetçilerle vakalar artmış olabilir. Vatandaşların karantina sürecine ve alınan tüm tedbirlere uyması gerekiyor. Maalesef vatandaşlar tedbirlere uymuyor' dedi. Murat Türde (31) ise, "İnsanlar maskelerini çene altlarına taşımaya başladılar. Buda büyük bir risk taşıyor. Ayrıca şehir dışında gelenlerin sayısı arttı ve bu gelenlerde sosyal mesafeye dikkat etmeyince vakalar artıyor? ifadelerini kullandı.