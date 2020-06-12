'Gülsüm, öldürüldüğü gün eşi ve çocuklarının yanına gidecekti'
ANTALYA'da, 24 Mayıs günü evinde cansız bedeni bulunan ve ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçen Gülsüm Taç'ın (46), resim öğretmeni Cem Yılmaz (43) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
ANTALYA'da, 24 Mayıs günü evinde cansız bedeni bulunan ve ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçen Gülsüm Taç'ın (46), resim öğretmeni Cem Yılmaz (43) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gülsüm Taç'ın ağabeyi Hüseyin Çandır, cinayet zanlısının 'sevgiliydik' iddiasının doğru olmadığını, cinayetin işlendiği gün kardeşinin, İzmir'deki eşi ve çocuklarının yanına gitmeyi planladığını söyledi.
Olay, 24 Mayıs Pazar günü Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Gülsüm Taç'tan haber alamayan iş arkadaşları, polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Taç'ın mutfakta cansız bedenini buldu. Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda hazırlanan ön raporda, herhangi bir darp izi bulunmayan Taç'ın kalp krizinden ölmüş olabileceği belirtilerek, kesin ölüm nedeninin otopsi ile ortaya çıkacağı kaydedildi. Ancak 27 Mayıs günü, resim öğretmeni Cem Yılmaz, Adana'da polis merkezine giderek, Gülsüm Taç ile 2,5 yıldır sevgili olduklarını, 12 Mayıs'ta Antalya'ya Taç'ı görmek için gittiğini, 22 Mayıs gününe kadar yanında kaldığını, sabah uyandığında ise yerde hareketsiz yatarken gördüğünü, korktuğu için de kimseye söylemeden Adana'ya geldiğini anlattı. Bunun üzerine Yılmaz hakkında 'yardım ve olayı bildirmeme yükümlülüğünü yerine getirmediği' gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.
Resim öğretmeni Cem Yılmaz'ın, cinayetin ardından kadının portresini çizdiği ortaya çıktı. Yılmaz'ın çizdiği portreyi çerçeveleterek evinin bir köşesine koyup, çiçeklerle süslediği, yanına da 'Gülsüm'üm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum seni seviyorum' yazılı intihar notu bıraktığı belirlendi. İkilinin, 4 yıl önce Amasya'da resim kursunda tanışıp, arkadaşlık kurduğu, bir süre görüştükten sonra yollarını ayırdıkları ve 1,5 yıl sonra yeniden görüşmeye başladıkları ileri sürüldü. İkilinin zaman zaman Antalya'da bir araya geldiği, Yılmaz'ın son defa gittiği kentten Adana'ya dönmek istemesi üzerine çıkan tartışmada cinayetin gerçekleştiği öne sürüldü.