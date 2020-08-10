Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan nereli, kaç yaşında? Gülenay Kalkan dizileri

Gülenay Kalkan, 1991 yılında Suyun Öte Yanı adlı sinema filminde boy gösterdi, birçok tiyatro oyununda yer aldı. Bir dönem TV ekranlarında fırtılan gibi esen Gümüş dizisinde rol alan Gülenay Kalkan, son olrak Anne dizisinde bulundu. İşte, ayrıntılar...

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Kalkan, 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve hayatının büyük bölümü Ankara'da geçti. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak kariyerine başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yaptı.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Kalkan, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Eşi Tarık Ünlüoğlu'nu 2019 yılında akciğer kanseri nedeniyle kaybetti.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1991 Suyun Öte Yanı - Sinema Filmi

2002 Herşey Aşk İçin - Televizyon Dizisi

2003 Estağfurullah Yokuşu - Televizyon dizisi

2004 Ağa Kızı - Televizyon Dizisi

2005 Gümüş - Televizyon Dizisi

2007 Benden Baba Olmaz - Televizyon Dizisi

2007 Sır Gibi - Televizyon dizisi

2009 Aşkın İkinci Yarısı - Sinema Filmi

2011 Mazi Kalbimde Yaradır - Televizyon dizisi

2011 Sümelanın Şifresi : Temel - Sinema Filmi

2013 - 2014 Bugünün Saraylısı - Televizyon dizisi

2015 Kocan Kadar Konuş - Sinema Filmi

2015 Kocan Kadar Konuş : Diriliş - Sinema Filmi

2016 Kalbim Yangın Yeri - Televizyon Dizisi

2016 Anne - Televizyon dizisi