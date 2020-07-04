4 ay sonra sahnelere dönen Gülben Ergen, cesur yırtmacıyla nefes kesiyor

Mart ayında Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ailesiyle evine kapanan Gülben Ergen, normalleşme sürecinin başlamasıyla sahnelere geri döndü. Enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan şarkıcıya bir ara meslektaşı Serkan Kaya eşlik etti.

DÖRT AY SONRA SAHNELERE DÖNDÜ

Ergen, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra yenilenmiş repertuvarından şarkılarını Bodrum'da kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi. Şıklığı ve enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı kıyafeti ile de beğeni topladı. Dört ay sonra sahnelere geri dönen neşeli ve enerjik tavırlarıyla Gülben Ergen, kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı.

SERKAN KAYA İLE DÜET YAPTI

Konserinin bir bölümünde Gülben Ergen, "Yalnızlık" şarkısını okuduğu anda sahneye çıkarak mekandaki misafirlere sürpriz yapan Serkan Kaya, Gülben Ergen ile birlikte şarkıyı bir kez de birlikte seslendirdiler.

Gülben Ergen ve Serkan Kaya'yı; Ali Poyrazoğlu, Aslı Hünel, Merve Özbey, Osman Müftüoğlu, Selin Ciğerci, Uğur Bayhan gibi ünlü isimler izledi.

HAYRANLARIYLA TEK TEK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Konserinin ardından Ergen, konuklar arasında bulunan Osman Müftüoğlu'na seslenerek, "Siz geldiyseniz buraya açık havada güvenliyiz demektir" demesi tebessüm ettirdi. Sanat, cemiyet ve iş dünyasının birçok ünlü ismin bulunduğu gecede sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettiren Ergen, hayranlarının tek tek masalarına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.