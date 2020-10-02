2 kişi annesini kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi

Ülkenin Zacapa şehrindeki bir caddede 30 Eylül'de meydana gelen olayda iki kişi, caddede kucağında bebeğiyle yürüyen kadının kolları arasından bebeği kaçırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet üzerindeki 2 kişinin kucağında bebeği ile caddede yürümekte olan kadına yaklaştığı ve bir kişinin motosikletten inerek bebeği annesinden almaya çalıştığı görüldü. Kadın ile bebeği kaçırmaya çalışan adam arasında boğuşma sürerken, diğer motosikletli adamında caddede beklediği görüldü. Adamın bebeği annesinden almasıyla motosiklete atlayıp, olay yerinden uzaklaştığı da kameraya yansıdı.

KİMSE KADINA YARDIM ETMEDİ

Caddede kimsenin kadına yardım etmemesi dikkat çekti. Olayla ilgili polisin yaptığı açıklamada olaydan kısa bir süre sonra bebeğin terk edilmiş, kullanılmayan bir tren istasyonunda bulunduğu ve ebeveynlerine teslim edildiği belirtildi.