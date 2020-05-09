Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü

Girdiği ölüm orucuna ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi. Cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceğini öğrenen mahalleli ise durumu öğrenince sokağa dökülerek protesto etti.

09.05.2020 03:29 | Son Güncelleme: 09.05.2020 08:44

İstanbul'da girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi.

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BAŞAKPINAR MAHALLESİ'NDE PROTESTO

Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturanlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceğini öğrenince sokağa dökülerek, durumu protesto etti.

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede 2 gün önce vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi İstanbul'da yaşanan gerginliğin ardından Kayseri'ye gönderildi. Gökçek'in cenazesi saat 22.00 sıralarında Kayseri'ye getirilerek, Asri Mezarlık morguna konuldu.

EYLEM 2 SAAT SÜRDÜ

Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturan vatandaşlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceğini öğrenince sokağa döküldü. Yaklaşık 500 kişilik grup, durumu protesto etti. Vatandaşlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Polis ekipleri de vatandaşlara dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Yaklaşık 2 saat eylem yapan vatandaşlar ardından evlerine dağıldı.