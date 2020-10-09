Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 483,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 489 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 15.10 itibarıyla 486 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, cumhuriyet altını da 3.252 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.913 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketi görüşmelerine yeniden dönülebileceğini belirtmesi ve küresel bazda beklentilerden kötü gelen makro ekonomik verilerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.