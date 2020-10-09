Gram altın 488 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 488,3 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 488,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 483,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 488,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını da 3.275 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 1.914 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketi görüşmelerine yeniden dönülebileceğini belirtmesi ve küresel bazda beklentilerden kötü gelen makro ekonomik verilerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan