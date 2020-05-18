Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 389,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 637 lira, cumhuriyet altını ise 2.603 liradan satılıyor.
Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,8 liradan tamamladı. Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 389,4 lira seviyesinde seyrediyor.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 637 lira, cumhuriyet altını da 2.603 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.762,7 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan negatif veri setinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.