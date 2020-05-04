Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor

Cuma günü, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 383,7 liradan tamamladı. Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.40 itibarıyla 385 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 632 lira, cumhuriyet altını da 2.576 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.705 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 370-390 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik açıklamaları ve tarifeleri tekrar gündeme getirmesinin risk iştahını görece azalttığını, bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde enflasyon verisinin beklentilerin hafif üzerinde gelmesinin ardından veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.