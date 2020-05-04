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Gram altın 384 lira seviyelerinde

Gram altın 384 lira seviyelerinde
04.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:14

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 384 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 384 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 383,7 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 384 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2.584 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.704 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik açıklamaları ve tarifeleri tekrar gündeme getirmesinin risk iştahını görece azalttığını, bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde enflasyon verisinin beklentilerin hafif üzerinde gelmesinin ardından veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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