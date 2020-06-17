Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 380,4 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 380,3 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, cumhuriyet altını da 2.546 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.729 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

'GRAM ALTINDA 375-385 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşma ve Koid-19 salgınına ilişkin haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.