Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 370,5 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla 372 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 611 lira, cumhuriyet altını da 2.488 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.705 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettirmesinin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

'GRAM ALTINDA 365-375 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak kararlarının, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini bildirdi.