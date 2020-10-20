Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti

Geçen cumartesi günü Hindistan'ın Gujarat eyaletinin otuz üç bölgesinden biri olan Banaskantha bölgesinde 12 yaşındaki engelli kızı istismar eden kuzeni, küçük kızın kafasını kestikten sonra cansız bedenini gölete attı. Kızın ailesi yetkililere kızlarının kayıp olduğunu bilgisini verdikten sonra arama çalışmaları başladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrası kızın kesik kafası da gölete yakın bir alanda bulundu. Polis, kızın evine yakın bölgede iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini kontrol etti.

SORGUDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Kızın en son 25 yaşındaki kuzeni Nitin Mali'nin bisikletinde görülmesi üzerine Mali'nin ifadesi alındı. Mali, ifadesinde kuzenini istismar ettikten sonra yakalanma korkusu ile kafasını kestiğini itiraf etti.