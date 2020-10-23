Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da koronavirüs alarmı verildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız koronavirüs testlerin neticesinde, 2 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Lacivert beyazlılar, Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bu akşam saat 20.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.