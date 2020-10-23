Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

23.10.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:25
Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Göztepe ile karşılaşacak olan Kasımpaşa'da, maça saatler kala koronavirüs depremi yaşanıyor. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve gerekli prosedürlerin uygulanarak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da koronavirüs alarmı verildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız koronavirüs testlerin neticesinde, 2 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Lacivert beyazlılar, Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bu akşam saat 20.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

İlgili Haberler

Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun testi pozitif çıktı
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Vladimir Putin Devlet Bahçeli Engin Yıldırım Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Serdar Ortaç Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Yücel İldiz Metin Oktay Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Bursa Bakan Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 16:27:48. #1.14#
title