Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Göztepe ile karşılaşacak olan Kasımpaşa'da, maça saatler kala koronavirüs depremi yaşanıyor. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve gerekli prosedürlerin uygulanarak tedavilerine başlandığı belirtildi.