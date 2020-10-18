Ligin yenilgisiz iki takımı, İzmir'de karşı karşıya! Canlı anlatım

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor.

İlk 4 haftada 8 puan toplayan ve hiç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, tıpkı kendisi gibi ligde mağlubiyet yaşamayan Göztepe karşısında 3 puan alarak zorlu İzmir deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

GÖZTEPE'DE 3, FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK VAR

Bu mücadelede ev sahibi Göztepe'de Napoleoni, Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan sakatlıkları sebebiyle forma giyemezken; Fenerbahçe'de sakat Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare, Lemos'un yerine de Serdar Aziz ilk 11'de yer alıyor.

Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Ozan, Gustavo, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 7: Ideye Brown yine sol kanatta topla buluşup ceza sahası içi sol çaprazdaki Halil'e aktardı pasını ama Halil vuruşunu yapmak isterken topu ıskaladı.

Dakika 17: Tisserand'ın uzun pasında sol kanatta topu kontrol edip rakibinden sıyrılan Caner'in ortasında kaleci İrfan Can iki hamlede topun sahibi oldu.

Dakika 27: Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonucu Ozan'ın ortasında Andre Poko'nun topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Sosa, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Dakika 34: Ceza sahası içi sol çaprazdan sol çizgiye inen Tripic, Serdar Aziz'den kurtulmak isterken rakibinin kayarak yaptığı hamleyle yerde kaldı ve Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. enaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Guilherme, yerden Altay'ın soluna doğru yaptığı vuruşla ağları buldu ve skora denge geldi.

Dakika 35: Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samatta'nın sert şutunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

Dakika 43: Caner'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kale önünde müsait durumda iyi yükselip yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe yeniden öne geçti.