Göztepe - Fenerbahçe maçında sahaya çıkacak 11'ler belli oldu

Milli ara sonrası ligin şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın buluşmasında taraflar, sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor.

İlk 4 haftada 8 puan toplayan ve hiç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, tıpkı kendisi gibi ligde mağlubiyet yaşamayan Göztepe karşısında 3 puan alarak zorlu İzmir deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

GÖZTEPE'DE 3, FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK VAR

Bu mücadelede ev sahibi Göztepe'de Napoleoni, Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan sakatlıkları sebebiyle forma giyemezken; Fenerbahçe'de sakat Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare, Lemos'un yerine de Serdar Aziz ilk 11'de yer alacak.

Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler;

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Ozan, Gustavo, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta