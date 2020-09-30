Gözaltındaki HDP'li Belediye Başkanı Bilgen, Kars'a kayyum atanmazsa istifa edecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturmasında HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de gözaltına alınmıştı. Bilgen, bugün Twitter hesabından bir açıklama yaparak gözaltı süresi bitene kadar Kars Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmaması halinde istifa edeceğini bu sayede Kars Belediye Meclisi'nin kendi içinden yeni bir belediye başkanı seçebileceğini duyurdu.

Ayhan Bilgen Twitter'yaptığı paylaşımda "Herkese selamlar, birazdan emniyet ifadesine gireceğim. İfade öncesi kamuoyuna iletmek istediğim mesajı paylaşıyorum" ifadelerini kullandı ve istifa kararıyla ilgili şunları yazdı;

"KAYYIM ATANMAMIŞ OLURSA İSTİFA EDECEĞİM"

"Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim.

"5 PARTİ UZLAŞARAK YENİ BİR YÖNETİM OLUŞTURABİLİR"

Kars, kendisini yönetecek liyakattadır. 1,5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğu gösteren bir mecliste 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir.

"ORTAK YÖNETİMLE DEMOKRASİ SINAVI VERİLMELİDİR"

Herkes seçimlerde şehri yönetmeye talip olduğuna göre şimdi kimse sorumluluktan kaçmamalıdır. Bu bir mevzinin terkedilmesi değil, seçim kampanyasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle demokrasi sınavının verilmesidir.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAMALI"

Tutuklanırsam 3. kitabımı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, belediye başkanlığından daha az önemli değildir. Bu süreçte bize oy veren vermeyen tüm hemşerilerime, başta saha personeli olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kars'ta bir kadın belediye başkanı ile yola devam edilirse, sadece siyasal değil, toplumsal bir eşik aşılmış olur. Hiçbir şey eskisi gibi olmamalı!"

AYHAN BİLGEN KAYYUM ATANMADAN İSTİFA EDERSE NE OLACAK?

HDP'li Ayhan Bilgen şu anda polis nezaretinde gözaltında tutuluyor. Bilgen hakkında henüz mahkeme tarafından verilmiş bir karar yok. Bu nedenle HDP'li siyasetçinin Kars Belediye Başkanlığı görevi devam ediyor. Ayhan Bilgen, dediği gibi Kars Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmadan istifa ederse belediye meclisi yeni başkanı seçmek için toplanacak. Ancak, Bilgen istifa etmez ve mahkemeden tutuklama kararı çıkarsa Kars Belediye Başkanlığı'na İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanabilir. HDP'li siyasetçi bu hamlesiyle koltuğuna kayyum atanmasının önüne geçerek Kars Belediye Meclisi'nin yeni bir isim seçmesine imkan tanıyor.

Hatırlanacağı üzere İBB Başkanı Kadir Topbaş ve ABB Başkanı Melih Gökçek de görevleri devam ederken istifa etmiş ve yerlerine belediye meclislerinden Mevlüt Uysal ve Mustafa Tuna seçilmişti. Ayhan Bilgen de Belediye Kanunu'nun 45. maddesinden yola çıkarak böyle bir hamle planlıyor.

KARS BELEDİYE MECLİSİ'NDE SON DURUM

Kars Belediye Başkanlığı'nın internet sitesindeki bilgilere göre belediye meclisinde şu anda; 10 HDP, 4 MHP, 3 AK Parti, 5 CHP, 2 DSP ve 1 Bağımsız belediye meclis üyesi bulunuyor. Yeni belediye başkanını seçmek için yapılacak seçimde ilk iki turda üye tam sayısının 3'te 2'si olan 18 oyu almak 3. turda ise salt çoğunluk olan 13 kişinin oyunu almak yeterli olacak.