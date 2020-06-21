Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi

Birkaç usta askerin birliğe yeni katılan acemi askere karşı sergilediği tutum ve davranışlarla ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine başlatılan inceleme ve soruşturma neticesinde, sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi.

21.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:44

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin başlatılan inceleme ve soruşturma sonucu sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi.

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BAKAN AKAR'IN TALİMATIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yer alan, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yapılan ve tepki çeken bazı davranışlarla ilgili görüntüler üzerine Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme ve soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine bir koğuşta çekildiği anlaşılan ve 4-5 Haziran tarihlerinde sosyal medyada yer alan görüntülerdeki askerlerin kimlikleri tespit edilerek ilgili birlik komutanlarınca idari ve hukuki işlem uygulandı.

ADLİ VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından olay yerinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde, sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada paylaşılan bir videoda birkaç usta askerin birliğe yeni katılan acemi askere karşı sergilediği tutum ve davranışlar tepki çekmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla o askerler hakkında inceleme başlatılmıştı.