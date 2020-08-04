Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde dövdü

Bingöl Karlıova'ya bağlı Gameşan köyünde görme engelli S.E, kocası Hasan E'nin fiziki şiddetine maruz kaldı. 3 kızının gözü önünde eşine dayak atan şahıs, şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ve kullanıcıların yoğun tepkisinden sonragözaltına alındı. Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan acımasız koca hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

2 Ağustos günü yaşanan şiddet olayı S.E'nin kızı tarafından kayıt altına alınması ile ortaya çıktı. Görme engelli olduğu söylenen S.E ve kız çocuklarının şiddete uğradığı video sosyal medyada yankı buldu. #bingöldekadınaşiddet etiketi kısa sürede kullanıcılar tarafından Türkiye gündemine girdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Tepkilerden sonra Hasan E. gözaltına alındı ve hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Çocuklarıyla birlikte şiddet gören kadın için Bingöl Barosu tarafından iki avukat görevlendirildi. S.E'nin avukatlığını üstlenen Bingöl Barosu Kadın Komisyonu, Hasan E. hakkında hem şiddet hem de boşanma davası açmak için iki avukat görevlendirdi.

BAKAN DEVREYE GİRDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli kadının ve çocuklarının koruma altına alınması için çalışma başlattıklarını duyurdu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bingöl'de engelli kardeşimizin şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden yaraladı. Engelli annemiz ve çocuklarının kendilerine uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmaları için çalışma başlattık. Bakanlık olarak dava sürecini de yakından takip edeceğiz" dedi.