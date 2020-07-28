Görme engelli bıçak bileyicisine Yapamazsın diyenler daimi müşterisi oldu

İzmir'de yaşayan evli ve dört çocuk babası Zekeriya Yüce, görme engeline rağmen 20 yıldır bıçak bileyerek geçimini sağlıyor. Bıçak bileme işini küçük yaşlarda öğrenen, 2000 yılında da Bayraklı ilçesinde kendi dükkanını açan Yüce, hünerli parmaklarıyla bıçakları adeta jilet gibi yapıyor.

Sağ gözü görmeyen, sol gözünde de yüzde 45'lik görme yetisi olan Yüce, bıçakları çoğunlukla parmakları ile hissederek sulu taş yöntemi ile bilevliyor. Yüce, mesleğe ilk başladığında "Yapamazsın" diyen, görme engelli olduğunu anladıklarında "Usta gelsin" diyen pek çok kişinin artık devamlı müşterisi olduğunu, özellikle Kurban Bayramı öncesi günde ortalama 200 bıçak bileylediğini söyledi.

"BIÇAĞI ELİMLE HİSSEDEREK BİLEYLİYORUM"

Bıçak bileme işinin baba mesleği olmadığını belirten Yüce, "Bir köylümüzün yanında 7 yıl çalışarak bu işi öğrendim. 2000 yılında da iş yerimi açtım. Günde ortalama 200 bıçak geliyor, onları bileyliyorum. Benim sağ gözüm doğuştan görmüyor. Sol gözüm de yüzde 45 görüyor. Yüzde 40 oranında engelliyim. Bıçağı elimle hissederek bileyliyorum. Şimdiye dek şikayet gelmedi. Müşterilerim memnun. Mesleğe ilk başladığımda birkaç yıl zorlandım. Bıçakları bozduğum oldu ama 20 yıldır profesyonel olarak bileme işi yapıyorum. Özellikle kurban bıçaklarını bilemek çok önemli. Bıçak kesmediğinde hayvan da acı çeker ve vebalini biz alırız. Bıçağın jilet gibi kesmesi gerekiyor. Biz de özen göstererek bıçakları bileyliyoruz. Ben bıçakları parmaklarımla hissediyorum. Çapak bırakmadan çalışıyorum" diye konuştu.

"BU MESLEĞE AŞIĞIM"

Yüce, müşterilerinden olumlu dönüşler aldığını ifade ederek şunları söyledi: "Bu mesleğe başladığımda elbette zorlandım ama eş-dost destek oldu. Gece-gündüz çalışarak işi öğrendim. Yılbaşından sonra inşallah kornea nakli olacağım ve sağ gözüm de görecek. İşimi severek yapıyorum. Hatta bu mesleğe aşığım. Bütün ekmeğimi bıçaklardan kazanıyorum."

Yüce'nin müşterileri de, bıçak bilemeleri gerektiği zaman soluğu Yüce'nin yanında aldıklarını belirterek, yaptığı işten memnun kaldıklarını ifade etti.