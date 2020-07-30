Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu

Eskişehir'den Bilecik'e piknik için gelen 6 kişilik aileden anne ve kız gölette kayboldu. Anne ve kızının cansız bedenleri bulundu.

Söğüt ilçesi yakınlarındaki Tarpak Göleti'nde meydana gelen olayda ailesiyle birlikte Eskişehir'den piknik yapmak için gölete gelen Gül Solmaz, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kızlarının suda çırpındığını gören anne Dursun ve baba Muhammet Solmaz suya atladı. Baba kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, anne Dursun Solmaz ise boğuldu.

DALGIÇ EKİBİ BEKLENİYOR

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursun Solmaz'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Yalova'dan dalgıç ekiplerinin de yola çıktığı belirtildi.

TALİHSİZ KIZIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Cevahir Gül Solmaz'ın (14) da yapılan arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Solmaz'ın cansız bedeni İnhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BABANIN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Kızının cansız bedeninin getirilmesine dayanamayan baba ambulansın önünde yere kapandı. Dakikalarca feryat eden baba yürekleri dağladı.