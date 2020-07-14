Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu

The New York Times'ın haberine göre; Konu hakkında açıklama yapan Ventura şerifi Bill Ayub,oyuncunun cansız bedenine ulaştıklarını ve olayın intihar olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Şerif, Naya Rivera'nın oğlunu bota taşıyabildiğini ama kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığını tahmin ettiklerini söyledi. Naya Rivera'nın ölüm nedenini doğrulamak için otopsi yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Ödüllü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera, önceki gün oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti. Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı. Saatler sonra küçük Josey, bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulundu. Ama o sırada Rivera'dan bir iz yoktu.Polis, olayla ilgili bir ipucu elde edebilmek için küçük Josey'in anlattıklarını da dinledi. Küçük çocuk yaşananları "Annem göle atladı ve bir daha geri dönmedi" diyerek anlattı.