Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın kaybolduğu gölde bir cansız beden bulundu

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra ortadan kaybolan "Glee" dizisiyle tanınan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera'yı arama çalışmaları sırasında bir cansız beden bulundu.

13.07.2020 22:02 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:09

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki Piru Gölü'ne giden ve orada kayıplara karışan Naya Rivera'yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde bir cansız beden bulunduğunu duyurdu.

"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı

Polisin gölden çıkarttığı cansız bedenin Rivera'ya ait olduğu tahmin ediliyor. Yetkililerin olayla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor. Rivera'nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulunmuştu.

"GÖLE ATLADI GERİ DÖNMEDİ"

Kaliforniya'da oğluyla birlikte kiraladığı tekneyle göle açılan ve "Glee" dizisiyle tanınan 33 yaşındaki Naya Rivera ardından dört yaşındaki oğlu, "Annem göle atladı, geri dönmedi" demişti. Polis tarafından yapılan açıklamada teknenin bulunduğu sırada gölün kuzey kesiminde sürüklendiği ve içindeki çocuğun tek başına uyuduğu belirtilmişti.

Rivera, "Glee"de canlandırdığı Santana Lopez rolüyle ün kazanmıştı. Oyuncu Ryan Dorsey ile evlendikten dört yıl sonra 2018'de boşanmıştı.