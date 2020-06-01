Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbe ziyaretindeki görüntülerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çok sert tepki geldi.

"K.ÇINA BİR TANE TEKME İNDİRİRDİM"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Uyan Türkiyem' programına konuk olan Gökçek, tartışma yaratan görüntülerle ilgili "O anda arkasında olsaydım k.çına bir tane tekme indirirdim. Mübalağa etmiyorum. Böyle bir saygısızlık olur mu ya? Sen bu hareketi Anıtkabir'de yapabilir misin ya?" ifadelerini kullandı.

SUNUCU BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Gökçek'in bu çıkışı, sunucuyu da şaşkına çevirdi. Gökçek'in ilk kez bu kadar sinirli gördüğünü belirten sunucu, "Ben bu kadar tepkili olacağınızı beklemiyordum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.