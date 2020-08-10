Godzilla filmi konusu nedir? Godzilla oyuncuları ve Godzilla özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Godzilla filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Godzilla filmini izleyecek olanların merak ettiği Godzilla konusu nedir, Godzilla oyuncuları kimler ve Godzilla özeti gibi konuları inceliyoruz.

GODZİLLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

1999 yılındayız. Filipinler'de tanımlanamayan dev yaratıklara ait kalıntılara rastlanmıştır. Bundan çok kısa bir süre sonra, Japonya'da nükleer santralde bir felaket meydana gelir. Şehirde santrale yakın olan bölge nükleer kirlilik nedeniyle tehlikeli bölge ilan edilmiştir. Amerikalı Joe Brody, resmi açıklamanın aksine bu felaketin bir deprem olmadığına inanmaktadır. Oğlu Ford askeri kuvvetlere alındığında, aklına gelen ilk düşünce Japonya'ya gidince babasını alıp Amerika'ya geri götürmek olur. Bu sırada Joe Brody, kirlilik olan bölgeye vardığında 15 yıl önceki alametlerin tekrar yayıldığını fark eder.Bir yaratık nükleer enerjiden beslenerek etrafında bir yıkımın izlerini bırakarak gitmiştir. Canavarı durdurmak için Amerikan ordusu harekete geçer. Bu sırada Ichrio Serizawa tarihöncesi çağlardan bu yana varolan efsanevi yaratık Godzilla'yı keşfeder. Devasa canavar Godzilla uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak harekete geçer!

GODZİLLA OYUNCULARI VE KADROSU

Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe Godzilla filmi için kamera karşısında geçiyor. Filmin senaryo ekibinde de David Callaham, David S. Goyer, Max Borenstein ve Frank Darabont bulunuyor.

Godzilla Yönetmeni: Gareth Edwards

Godzilla Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe

Godzilla Türü: Aksiyon, Macera, Fantastik

Godzilla Yapım Yılı: 2014 (123 dk)

Godzilla Vizyon Tarihi: 16 Mayıs 2014 Cuma

Godzilla Senaryo: Max Borenstein, Dave Callaham

Godzilla Yapım Ülkesi: ABD, Japonya