Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi

Aydın'da ismini açıklama istemeyen bir hayırsever, mahallelerindeki bakkala giderek veresiye defterini satın aldı. Bakkal sahibi de dükkanına astığı pankartla 50 müşterisinin 33 bin liralık borcunun sıfırlandığını duyurdu.

HEPSİNİ NAKİT ÖDEDİ

Dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik anlamda zorluk çeken birçok vatandaş için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyaları artarak devam ediyor. Tüm kamu ve kuruluşlarının ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyalar sürerken, bireysel yardımların da ardı arkası kesilmiyor. Aydın Nazilli Yıldıztepe Mahallesi'nde bakkal sahibi olan Hüseyin Bürücü, dün sabah saatlerinde tanımadığı bir vatandaşın iş yerine gelerek içerisinde 50'den fazla müşterinin hesabının bulunduğu veresiye defterindeki tüm borçları nakit ödeyerek sıfırladığını söyledi.

''ISRARLA KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ''

Şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden iş yeri sahibi Bürücü, daha sonra borçların ödendiğini duyuran bir yazıyı marketin girişine astığını, gelen müşterilerin ise şaşkınlık içerisinde gizli hayırsevere teşekkür ederek dua ettiğini belirtti. Bürücü, "Yaklaşık 21-22 yıldır bu işletmenin sahibiyiz, babam ve ailemizle birlikte çalıştırıyoruz. Bu sabah 09.30 civarlarında hiç tanımadığım biri geldi. Veresiyemin olup olmadığını sordu ve ödemek istediğini söyledi. Önce şaşırdım. Sadece 'sen bir defterini açar mısın abim' dedi. Veresiye defterini açtım ve tüm veresiyeleri tek tek hesapladık. Herkesin hesaplarını tek tek yanımda kontrol etti ve defterdeki 50 civarındaki veresiye müşterimin borcunu nakit olarak ödedi. Kim olduğunu ısrarla sormama rağmen söylemedi.'' dedi.

''BÖYLE İNSANLAR BAŞKA YERLERE DE NASİP OLSUN''

Çok mutlu olduklarını dile getiren Bürücü, ''Bu zor günlerde böyle insanların çıkması gurur verdi. Müşterilerimizin adına da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin. Allah yolunu açık etsin. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Bu davranışının başka insanlara da arkadaşlara da örnek olmasını istiyorum. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Bunları hep televizyonda izlediğimiz için bize uğramaz diyorduk. İnşallah böyle insanlar başka yerlere de nasip olur." ifadelerini kullandı.

Veresiye borcu silinen müşteriler de gizli hayırsevere teşekkür ederek zor günlerde vatandaşın imdadına Hızır gibi yetiştiğini söylediler.