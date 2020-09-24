Giresun'da açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

Giresun Valiliği, il genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklandığı bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül'de Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.

Giresun'daki tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08.00-16.30 ve 08.30-17.00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine karar verilen toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların, çarşı, pazar yeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan caddelerine 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanması, Gazi, Fatih ve Alpaslan caddelerinde işletmesi bulunan veya burada çalışan 65 yaş üstü vatandaşların muaf tutulması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

Alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.