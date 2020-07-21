Gigi Datome'den Pınar Gültekin paylaşımı! 'Artık yeter!'

Gigi Datome'nin sosyal medyadan Pınar Gültekin için yaptığı paylaşım şu şekilde: "Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Daha fazla saygıya ve eğitime ihtiyacımız var. Bu, kabul edilemez."Misli.com'dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

21.07.2020 20:28 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:13

Gigi Datome'nin sosyal medyadan Pınar Gültekin için yaptığı paylaşım şu şekilde:

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"Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Daha fazla saygıya ve eğitime ihtiyacımız var. Bu, kabul edilemez."