Gigi Datome'den Pınar Gültekin paylaşımı! 'Artık yeter!'
Gigi Datome'nin sosyal medyadan Pınar Gültekin için yaptığı paylaşım şu şekilde: "Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Daha fazla saygıya ve eğitime ihtiyacımız var. Bu, kabul edilemez."Misli.com'dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
21.07.2020 20:28 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:13
Gigi Datome'nin sosyal medyadan Pınar Gültekin için yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Daha fazla saygıya ve eğitime ihtiyacımız var. Bu, kabul edilemez."