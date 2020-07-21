Gigi Datome'den Pınar Gültekin paylaşımı! 'Artık yeter!' Gigi Datome'nin sosyal medyadan Pınar Gültekin için yaptığı paylaşım şu şekilde: "Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Daha fazla saygıya ve eğitime ihtiyacımız var. Bu, kabul edilemez."Misli.com'dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Gigi Datome'nin sosyal medyadan Pınar Gültekin için yaptığı paylaşım şu şekilde: "Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Daha fazla saygıya ve eğitime ihtiyacımız var. Bu, kabul edilemez." Kaynak: Hürriyet