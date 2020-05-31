George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı

ABD'de günlerdir süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolara İngiltere, Almanya ve Danimarka'dan destek geldi.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor.

3 ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Minneapolis kentinde başlayan gösteriler ABD'nin diğer kentlerinin yanı sıra İngiltere'nin başkenti Londra, Almanya'nın Başkenti Berlin ve Danimarkanı'nın başkenti Kopenhag'a da taşındı.

KOPENHAG'DA GEORGE FLOYD İÇİN GRAFFİTİLER ÇİZİLDİ

Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda polis tarafından öldürülen George Floyd için TSİ 15.00'te gösteri düzenlendi. Berlin'de aktivistler duvarlara Goerge Floyd'un portrelerinin yer aldığı graffitiler çizdi. Kopenhag'da ise göstericiler, siyahiler için adalet isteklerini dile getirdi.

"NEFES ALAMIYORUM"

46 yaşındaki George Floyd, 27 mayıs akşamı, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirerek ülkenin dört bir yanında protestolara yol açtı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri beşinci gününde devam ederken, olayları bastırabilmek için pek çok eyalette ve 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.