Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi

ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen George Floyd'un sonuçlanan otopsi raporunda Floyd'da koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

ABD'nin Minneapolis kentinde geçen hafta polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından yapılan otopsi sonucunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Otopsiyi yapan ve raporu hazırlayan Dr. Andrew Baker, Floyd'da corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

"ÖLÜMÜ KORONAVİRÜSLE BAĞLANTISIZ"

Dr. Baker, "Kovid-19'un haftalar boyunca vücutta kaldığı biliniyor ve test sonucunda bunların semptomlarının gösterilmediğini tespit ettik. Floyd'un ölüm sebebi koronavirüse bağlı sebepler değil" ifadesini kullandı.