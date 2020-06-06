George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar

301 madencimizin yaşamını yitirdiği 2014 yılındaki Soma faciasında protestocu bir maden işçisine tekme atan eski Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in George Floyd'un ölümüyle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Manisa Soma'da 2014 yılında meydana gelen maden faciasında 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Yaşanan facianın ardından başlayan protesto eylemlerinde polisin müdahale ettiği bir işçiye tekme atarken fotoğraflanan dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel tepki çekmişti.

TEKME ATTIĞI FOTOĞRAF ÜZERİNDEN YÜKLENDİLER

Yusuf Yerkel'in önceki günlerde ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd ile ilgili tweet atması Twitter'da gündem oldu. Paylaşımında "ABD'deki protestoların bu kadar büyümesinin altında galiba Floyd'un öldürülme olgusunun etrafında aşikar hale gelen H. Arendt'ın ifadesiyle 'kötülüğün sıradanlığı' olgusu yatıyor. Sıradan beyaz bir polisin korkunç bir şeyi 'her zamanki iş' gibi yapıyor olması bardağı taşırdı" ifadelerini kullanan Yerkel'e sosyal medya kullanıcıları madenciye tekme attığı fotoğraf üzerinden yüklendi.