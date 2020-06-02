Macaristan Futbol Federasyon'undan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza

Attığı gol sonrasında "George Floyd için adalet" yazılı tişörtünü gösteren Kenya asıllı Norveçli futbolcu Tokmac Nguen'e Macaristan Futbol Federasyonu tarafından ceza verildi.

02.06.2020 21:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:29

Macaristan Futbol Federasyonu, attığı gol sonrası "George Floyd için adalet" yazılı tişörtü gösteren Tokmac Nguen'e kınama cezası verdi.

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Federasyondan yapılan açıklamada, disiplin kurulunun oyunucuya kınama cezası verildiği, hareketin tekrarlanması halinde fiili ceza uygulanacağı duyuruldu.

FIFA CEZA VERİLMEMESİ YÖNÜNDE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

FIFA, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sahada tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulunmuştu.