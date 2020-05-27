İki genç kızın yumruklu kavgası kameraya yansıdı

Antalya'da iki genç kızın sokak ortasında saç saça baş başa kavgaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Saçlarından tutup birbirlerini savuran iki genç kız, çevredekilerin uyarılarına rağmen kavga etmeye devam etti. Akşam saatlerinde yaşanan ve yumrukların da konuştuğu kavga, vatandaşların tepkileri sonrası son buldu.

SOKAK ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya olduğu belirtilen görüntülerde, Üçgen Mahallesi'nde iki genç kız akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi. Saçlarından tutup birbirlerini savuran iki kız mahalle sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen kavga etmeye devam etti.

Bu sırada ikili park halindeki bir araca çarptı. Görüntüleri çeken bir vatandaş, "Gitti o araba" derken, yanındaki bir başkası da, "Sen de arabayı mı düşünüyorsun bilader" diyerek kızların kavgasının önemine işaret etti.

Kızlardan birisi kavganın sonuna doğru yere yatırarak kafasına üst üste yumruk atmaya başlayınca, çevredekilerin tepkisi arttı. Bunun üzerine kızlar ayrılarak kaçmaya başladı.