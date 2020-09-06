KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi

Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nda adayların sınava yetişme çabaları maratoncuları aratmadı. Sınava giriş saatinde yetişmeyenler adeta sinir krizi geçirdi, sınavı bir dakikayla kaçıran genç bir kız ise uzun süre gözyaşı döktü. Genç kızı polis memurları ve arkadaşları teselli etti. Sınava geciken adaylardan biri ise kapıyı elleriyle açmaya çalıştı. Yetkililer tarafından kontrol edilmeye çalışan aday, "Açmazsan tekmeyle kıracağım" dedi ancak içeri girmeyi başaramadı.

MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITILDI

BİR DAKİKA KALA GİRDİ

YETİŞEMEYİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

"AÇMAZSAN TEKMEYLE KIRACAĞIM"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından yapılan KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek oturumu başladı. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'ndeki fakültelerde sınava girecek olan adaylar yoğunluk oluşturdu. Sınav öncesinde son provalarını yapan adaylar, 10.15'te başlayacak sınav için kuyruğa girmeye başladı. Sınavda korona virüs salgınına karşı tedbirler de alındı. Önlemler kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske dağıtıldı, dezenfektan istasyonları kuruldu. İsteyen adaylar, kendi maskeleri de sınava girebildi. Yetkililer, kuyrukta bekleyenleri ise sık sık mesafe konusunda uyardı.Saatler 10.00'a yaklaştığında ise sınav binaları önünde adeta maraton yarışlarına benzer görüntüler yaşandı. Adaylar geç kalmamak için koşarak sınav giriş kapılarına soluk soluğa geldi. Sınav yerine yanlış gelen bazı adaylar, yetkililerin uyarısıyla giriş yerlerine yönlendirildi. Kapının kapanmasına bir dakika kala koşarak gelen bir genç kıza ise polis memuru da kapıya kadar koşarak eşlik etti. Genç kız içeriye girmenin mutluluğunu yaşadı.Saatler 10.00'a geldiğinde ise kapılar kapandı. Bu sırada koşarak gelen genç bir kız içeriye alınmayınca gözyaşlarına hakim olamadı. Polislere dil döken genç kızın çabası yine de sonuç vermedi. Kapıya yakın kısımdaki bir banka oturup uzun süre gözyaşı döken genç kızı polis memurları ve arkadaşları teselli etti.Sınava geciken adaylardan Bekir Tutkun isimli bir adaysa, kapıyı elleriyle açmaya çalıştı. Yetkililer tarafından kontrol edilmeye çalışan aday, "Açmazsan tekmeyle kıracağım" dedi. Sakinleştirilen aday, sınav saatinden önce ehliyetiyle geldiğini, ancak nüfus müdürlüğüne gönderildiği için sınava geciktiğini ileri sürdü. Tutkun, "Nüfus cüzdanım yok. Normalde ehliyetimle girmem gerekiyor. Ama ben geldiğim zaman oradaki arkadaşlar bana 'giremezsin' deyip beni Konyaaltı'na gönderdiler. Nüfus müdürlüğünden evrak çıkarmam gerekiyormuş. Çıkaramadığım için geri geldim. Ben bu arkadaşlardan şikayetçiyim. Bir gram vicdanları olsa, beni normalde şu belgeyle almaları lazımdı. Çünkü kimlik bilgilerim burada görülüyor." diye konuştu.