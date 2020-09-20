Gelin arabası sürücüsü, çocuğun üzerine direksiyon kırdı

Sefaköy'de bir çocuk durdurduğu gelin arabasından para isterken araç sürücüsü vermeye yanaşmadı. Çocuk araçtaki süslere zarar vermeye başlayın şoför, bu hareket karşısında çocuktan kurtulmak için aracı üzerine kırdı.

YAVAŞLAYAN TRAFİKTE ARAÇLARI BİR BİR GEZDİ

Olay, E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde dün akşamüzeri 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki gelin arabası akşamüzeri iş çıkış saatinde trafik sıkıştığı için yavaşladı. Sıkışan trafikte araçların arasında dolaşarak sürücülerden para toplayan bir çocuk gelin arabasını görünce hemen yanına koştu.

ARAÇTAKİ SÜSLERİ KOPARDI

Gelin arabasının önünü kesen çocuk, damattan para istedi. Gelin arabasının sürücüsü ise araçtan çıktı ve çocuğa gitmesini söyledi. Sürücüyü dinlemeyen çocuk bu kez aracın üzerindeki düğün süslerini asılmaya başladı. Tekrar araca binen sürücü çocuğun üzerine direksiyon kırdı. Bunun üzerine çocuk arabadan uzaklaştı. Gelin arabasının sürücüsü ise Avcılar istikametinde yoluna devam etti.