Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı

Pandemi döneminde konserlerin yapılamaması nedeniyle, "Geçinemiyorum, idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var" diyerek isyan eden Demet Akalın, deniz kenarında restoran açarak herkesi şaşkına çevirdi. Akalın'a kısa sürede Twitter'dan tepki yağdı.

BOĞAZA SIFIR MEKAN AÇTI

Akalın ve Okan Kurt, Anadolu Hisarı'nda "Hirahan" adında lüks bir restoran açtı. Restorana kızının ismini veren Akalın, dün mekanında arkadaşlarını ağırladı. Akalın'ın restoranında Gaziantep mutfağından lezzetler sunacağı öğrenildi. Boğaz'a sıfır olan lüks restoranın içi de modern eşyalarla dekore edildi.

TWITTER'DA TEPKİ ÇEKTİ

Akalın'ın yeni mekan açtığını gören sosyal medya kullanıcıları, Twitter'dan "Hani geçinemiyordun" diyerek tepki gösterdi. İşte şarkıcı için yapılan bazı yorumlar...

DİŞÇİYE İKİ LÜKS ARABAYLA GİTTİLER

Diş ağrısı çeken Demet Akalın, önceki gün de Okan Kurt'la Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Dişçiye iki ayrı son model arabayla giden çift, tüm dikkatleri üzerine çekmişti.