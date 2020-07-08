Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor! Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül

OKULLAR AÇILMAYABİLİR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, vaka sayılarının artması durumunda 2020-2021 sezonunda okulların açılmayacağını ifade etmişti.

VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLER ARASINDA YER ALIYOR

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gümüşhane'de 2 gün üst üste hiç yeni vaka görülmediğini açıklamıştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı.