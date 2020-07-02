Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en çok görüldüğü 3. kentin Gaziantep olduğunu bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. Aşı bulunana kadar bilinen tedbirlerin dışında yapılabilecek başka bir alternatifin olmadığını ifade eden Gül, "En çok vaka olan 3. iliz. Gezmeyi, dolaşmayı, toplu aktiviteleri terk etmeliyiz. Zorunlu olan işlerimizi yaparken, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takıp, sosyal mesafeye uymalı ve sık sık temizlik yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül

BAKAN KOCA EN ÇOK VAKA OLAN 5 İLİ SIRALADI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda en çok vaka illeri sıraladı. Bakan Koca, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" ifadelerini kullandı.