PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı

Gaziantep'te bulunan bir PTT şubesindeki çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine şube kapatılarak çalışanlar karantinaya alındı.

ŞUBE KAPATILDI, ÇALIŞANLAR KARANTİNAYA ALINDI

Koronavirüs salgınında Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de vaka sayıları artış göstermeye devam ediyor. Gaziantep'te son olarak Şehitkamil ilçesi Korutürk Caddesi'ndeki PTT şubesinde çalışan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalışanın testinin pozitif çıkması üzerine sabah saatlerinde çalıştığı PTT şubesine gelen ekipler, önce dezenfekte çalışmaları yaptı, sonra da şubeyi kapattı. PTT şubesinde çalışan diğer personeller ise 14 günlük ev karantinasına alındı. PTT şubesinin kapılarına da koronavirüs taraması nedeniyle şubenin kapatıldığını ifade eden yazılar asıldı.

BİR BAŞKA PTT ŞUBESİ DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, testi pozitif çıkan çalışanın 3 gün geçici görevle İslahiye merkez PTT şubesinde çalıştığı öğrenilirken, İslahiye Merkez PTT şubesininde çalışanlara koronavirüs testi yapılacağı ve test sonuçları belli olana kadar geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.