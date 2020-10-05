Gaziantep FK, Kevin Mirallas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Gaziantep FK, dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yıldız futbolcu Mirallas, şehrimizin plaka kodu olan 27 numaralı formamızı terletecektir. Mirallas'ın bugün doğum günü olması dolayısıyla, kendisi için hazırlanan şehrimizin vazgeçilmez lezzeti baklavayla birlikte de poz verdi" ifadeleri kullanıldı.

3 BÜYÜKLER DE İSTEMİŞTİ

Hücumün her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.

Belçikalı oyuncunun daha önceki transfer dönemlerinde 3 büyüklerle de adı geçmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.