Gaziantep FK, Kevin Mirallas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Gaziantep FK, Kevin Mirallas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

05.10.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:17

Süper Lig'de transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor. Gaziantep FK, prensip anlaşmasına vardığı Belçikalı oyuncu Kevin Mirallas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki oyuncuya, doğum günü olması dolayısıyla baklava hediye edildi.

Gaziantep FK, dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yıldız futbolcu Mirallas, şehrimizin plaka kodu olan 27 numaralı formamızı terletecektir. Mirallas'ın bugün doğum günü olması dolayısıyla, kendisi için hazırlanan şehrimizin vazgeçilmez lezzeti baklavayla birlikte de poz verdi" ifadeleri kullanıldı.

3 BÜYÜKLER DE İSTEMİŞTİ

Hücumün her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.

Belçikalı oyuncunun daha önceki transfer dönemlerinde 3 büyüklerle de adı geçmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Gaziantep FK, Kevin Mirallas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Yorumları (4)
AFYONLU: BUMU DÜNYACA ÜNLÜ??
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
MUSTAFA5151: İlk kez duyuyorum adını :)
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TOKATLI: Avrupada Tanınan bir topçu form tutarsa cok faydalı olacaktır. . .
Yayından Kaldır
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 15:52:22. #1.14#
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