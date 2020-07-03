Gaziantep FK, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Gaziantep FK, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u Güray Vural'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve rakip sahada 6 maçlık kazanamama serisine son verdi.

03.07.2020 22:52 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:58

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Yukatel Denizlispor ile Gazintep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.

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Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep 1-0 kazandı. Kırmızı siyahlı ekibin golünü 24. dakikada Güray Vural kaydetti.

Bu sonucun ardından 6 maçlık deplasmanda kazanamama serisine son veren Gaziantep FK puanını 38 yaparken, Denizlispor 32 puanda kaldı.