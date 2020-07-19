Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda yerel haber sitesi sahibi olan Ö.K, Çuhallı Çarşısı mevkisinde 06 PTN 06 plakalı otomobili ile seyir halinde iken daha önceden husumetli olduğu esnaf M.T. ile karşılaştı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşünce Ö.K, yanında bulundurduğu silah ile M.T'ye ateş etti. M.T. kanlar içinde yerde kalırken olayı gören çevredeki vatandaşlar, gazeteci Ö.K'yi linç etmek istedi. Linç girişiminden kurtarılan Ö.K. polis ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Silahla yaralanan M.T. ise olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.