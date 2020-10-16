Gardiyanın cezaevi lojmanında sır intiharı
16.10.2020 23:09 | Güncelleme: 16.10.2020 23:14
Gardiyanın cezaevi lojmanında sır intiharı Nöbet tutan gardiyan bir anda görev yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı Arkadaşları tarafından izlenen güvenlik kameralarında lojmana girdiği belirlenen gardiyan, içeride nevresim kumaşı ile asılı halde bulundu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde...
Gardiyanın cezaevi lojmanında sır intiharı
Nöbet tutan gardiyan bir anda görev yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı
Arkadaşları tarafından izlenen güvenlik kameralarında lojmana girdiği belirlenen gardiyan, içeride nevresim kumaşı ile asılı halde bulundu