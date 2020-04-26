Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray'ın ikinci devre lisansını çıkarmadığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo'ya İtalya Serie A ekiplerinden Bologna talip oldu.
26.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:36
Galatasaray'da ilk yarıda gösterdiği performansın ardından Fatih Terim'in kararıyla ikinci devre için lisansı çıkartılmayan Yuto Nagatomo için önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazetesi La Gazette dello Sport'un Japon futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden Bologna talip olduğunu yazdı.
Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yuto Nagatomo, bu sezon 24 maçta forma giydi ve 2 gol attı.